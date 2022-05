Coreia do Norte pode realizar teste nuclear ainda este mês, segundo os EUA

Os Estados Unidos afirmaram, nesta sexta-feira (6), que acreditam que a Coreia do Norte pode estar preparando um teste nuclear ainda este mês, o primeiro desde 2017.



"Os Estados Unidos avaliam que a DPRK está preparando seu local de teste em Punggye-ri e pode estar pronta para testar lá ainda este mês", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jalina Porter, referindo-se à Coreia do Norte por seu nome oficial.



O Departamento de Estado tornou pública sua avaliação em meio à crescente frustração dos EUA com a Coreia do Norte, que lançou uma série de testes de mísseis.



"Esta avaliação é consistente com as declarações públicas recentes da própria DPRK", afirmou Porter.



"Compartilhamos esta informação com aliados e parceiros, com quem continuaremos em estreita coordenação", destacou.



O presidente americano, Joe Biden, viajará no final do mês ao Japão e Coreia do Sul, onde as preocupações sobre as ações de Pyongyang devem ocupar lugar de destaque na agenda.



Um teste da Coreia do Norte poderia coincidir com a visita de Biden ou com a posse em 10 de maio na Coreia do Sul do presidente eleito Yoon Suk-yeol, que prometeu adotar uma linha mais dura contra seu vizinho comunista.



A Coreia do Norte já lançou seis testes nucleares antes de adotar uma incomum diplomacia de alto perfil com os Estados Unidos durante o mandato do ex-presidente republicano Donald Trump (2017-2021), que se reuniu três vezes com o líder Kim Jong Un.



Apesar das declarações pomposas de Trump sobre sua conexão com Kim, suas reuniões não resultaram em nenhum acordo permanente sobre o desmonte do programa nuclear norte-coreano.



A Coreia do Norte demonstrou pouco interesse em retomar as negociações com o governo Biden, que apoia a diplomacia com Pyongyang, mas a nível de trabalho.