Congresso peruano arquiva proposta de referendo sobre nova Constituição

O Congresso do Peru, controlado pela oposição de direita, desestimou e arquivou nesta sexta-feira (6) a proposta do presidente esquerdista Pedro Castillo de convocar um referendo em outubro sobre uma nova Constituição.



"Com 11 votos a favor e 6 contra, a Comissão da Constituição arquivou o Projeto de Lei 1840, que propõe a reforma constitucional para autorizar a submeter a referendo a convocação de uma assembleia constituinte, que elabore uma nova Constituição", anunciou o Congresso no Twitter.



Ao ser arquivado pela Comissão, o projeto não será discutido pelo plenário.



A presidente da Comissão, a opositora Patricia Juárez, ressaltou que com essa decisão se "encerra uma situação de instabilidade" impulsionada pelo Executivo.



"É inviável o referendo proposto pelo governo porque não está contemplado na Constituição", afirmou ao anunciar a decisão.



Os legisladores do Perú Libre, o partido marxista leninista que levou Castillo ao poder, votaram contra arquivar a proposta.



Castillo anunciou em 22 de abril que apresentaria a proposta ao Congresso, cumprindo uma das promessas da campanha eleitoral que o levou ao poder em julho de 2021.