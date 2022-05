Os Estados Unidos afirmaram, nesta sexta-feira (6), que acreditam que a Coreia do Norte pode estar preparando um teste nuclear ainda este mês, o primeiro desde 2017.



"Os Estados Unidos avaliam que a DPRK está preparando seu local de teste em Punggye-ri e pode estar pronta para testar lá ainda este mês", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jalina Porter, referindo-se à Coreia do Norte por seu nome oficial.