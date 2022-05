Parte de simbólico penhasco do Desembarque da Normandia cai na França

Uma parte do penhasco conhecido como Pointe du Hoc, um lugar simbólico do Desembarque da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, caiu, nesta sexta-feira (6), pela "erosão", indicaram várias fontes.



"Por causa da erosão gradual da Pointe du Hoc, uma parte do penhasco que dá para o Canal da Mancha caiu. Ninguém ficou ferido", disse em um comunicado a Comissão de Monumentos de Batalha dos Estados Unidos (AMBC).



Um fotógrafo da AFP constatou como centenas de turistas tiravam fotos da queda de parte do penhasco, sob o sol.



A Pointe du Hoc recebe quase 500.000 visitantes por ano no nordeste da França. Em virtude de um tratado de 1956, a agência governamental americana AMBC gere o local.



"Sabemos desde 2011 que a paisagem cultural da Pointe du Hoc está em perigo por causa da erosão dos penhascos", declarou Scott Desjardins, superintendente do cemitério americano da Normandia e da Pointe du Hoc, citado no comunicado.



"Estamos diante de um símbolo do que muitas costas da Normandia e de outros lugares estão experimentando com uma aceleração do fenômeno da erosão", disse Régis Leymaire, do organismo público francês responsável pela conservação do litoral.



Desjardins explicou que monitoram a situação para descobrir formas de limitar o risco, preservar o sítio e "continuar contando a heroica história do tenente coronel James E. Rudder e de seus homens, que escalaram o penhasco em 6 de junho de 1944 para contribuir com o êxito do desembarque aliado na Normandia.



Um total de 225 "rangers" escalaram o penhasco de mais de 25 metros de altura em 6 de junho de 1944 sob o fogo alemão e em condições meteorológicas terríveis. Somente 90 saíram com vida.