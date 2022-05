Uma forte explosão nesta sexta-feira(6) no hotel Saratoga, em Havana, destruiu a fachada do edifício, que estava em obras, constatou um jornalista da AFP. Não há registro de mortes até agora.



Pouco depois das 11h locais (12h em Brasília), uma nuvem de fumaça e pó cobriu a avenida Prado, a principal do centro da capital cubana, onde fica o hotel.



Os primeiros quatro andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro.