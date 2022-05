Jornalista é assassinado no México, o nono em 2022

O jornalista mexicano Luis Enrique Ramírez foi assassinado no estado de Sinaloa, se tornando o nono comunicador que morre violentamente no país em 2022, informou nesta quinta-feira (5) a Procuradoria e o Repórteres Sem Fronteiras.



"Infelizmente está confirmado que o corpo encontrado em uma estrada (...) é do jornalista Luis Enrique Ramírez Ramos", disse a promotora de Sinaloa, Sara Quiñónez, no Twitter.



"Nossas sinceras condolências à sua família e nosso compromisso de trabalhar para esclarecer este fato", acrescentou.



O corpo de Ramírez, de 59 anos, foi encontrado na manhã de quinta-feira nos arredores de Culiacán, capital de Sinaloa, depois de ter sido dado como desaparecido na noite de quarta-feira.



"Foi definitivamente um assassinato. O corpo foi encontrado fora de Culiacán e envolto em plástico", disse à AFP Balbina Flores, representante do RSF no México.



Ramírez era colunista do jornal local El Debate e fundador do site de notícias Fuentes Fidedignas.



Anteriormente, trabalhou para os jornais nacionais El Financiero, El Nacional e La Jornada.



Ramírez é o nono jornalista assassinado este ano no México, um dos países mais perigosos para a imprensa, segundo a RSF e a organização local Artículo 19.



As outras vítimas são: Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa e Jorge Luis Camero. Este último foi baleado em 24 de fevereiro, duas semas após deixar seu cargo na prefeitura de Empalme, no estado de Sonora.



Cerca de 150 jornalistas já foram assassinados no México desde 2000, de acordo com a RSF.