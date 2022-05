Charlotte: homem "cria" aranha gigante contra baratas

Meio assustador demais para um pet, não é mesmo? (foto: Reprodução/Facebook/IFL Science))

Enquanto muitos no mundo simplesmente se mudariam e venderiam a casa, um australiano (bem raiz) prova que atingiu um novo nível de abstração ao decidir ter uma aranha livre dentro de casa como um "pet". Jake Gray cria uma Aranha-Caçadora para evitar pragas de baratas dentro do lar, e o animalzinho já tem até nome: Charlotte. Enquanto muitos no mundo simplesmente se mudariam e venderiam a casa, um australiano (bem raiz) prova que atingiu um novo nível de abstração ao decidir ter uma aranha livre dentro de casa como um "pet". Jake Gray cria uma Aranha-Caçadora para evitar pragas de baratas dentro do lar, e o animalzinho já tem até nome: Charlotte.





O caso não é novo e ganhou as redes sociais ainda em 2020, antes da pandemia, quando Gray postou a imagem do "bichinho" no Australian spider identification page, um grupo do Facebook na Austrália que se dedica a compartilhar fotos de aranhas que aparecem nas casas das pessoas.

O post de Gray logo se tornou popular no grupo de quase 73 mil pessoas, e alguns até cogitaram a possibilidade da situação ser uma fake news, ou até mesmo um exagero do homem. No começo deste ano, contudo, Gray falou com o portal norte-americano IFL Science para confirmar a "adoção" da aranha e dar mais detalhes sobre o caso.





"As Aranhas-Caçadoras sempre foram aceitas em nossa casa, especialmente porque elas comem as baratas, e nós escolhemos não usar produtos químicos para matar nenhum tipo de peste", contou Gray.





Segundo detalha o australiano, a ideia de dar um nome para a aranha e tratá-la como um "pet" ocorreu para tentar acalmar os dois filhos em relação ao aracnídeo. "A última vez que a gente viu a Charlotte já fazia uns 12 meses, e agora ela parece ter crescido", conta o homem.





Gray ainda contou que assistir Charlotte devorar uma Asian House Gecko (uma versão australiana da popular lagartixa brasileira) foi o "ponto alto" da relação com a aranha.





Os riscos e cuidados da Aranha-Caçadora

Ao portal IFL Science, a ecologista e especialistas em aranhas, Linda S. Rayor explicou que as Aranhas-Caçadoras geralmente não atacam humanos e detalha o que fazer caso se encontre uma (spoiler: não é criar igual a um pet).





"Se você encontrar com a espécie, precisa fazer duas coisas. A primeira é se controlar, ela não vai te fazer mal. A segunda é pegar uma vasilha e tirar a aranha de volta à natureza. Elas raramente mordem humanos, porque preferem correr para evitar predadores. E mesmo quando elas picam, a maioria das mordidas são beliscões defensivos e rápidos, sem injetar veneno", explica.