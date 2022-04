Aranhas machos se catapultam após o sexo para evitar a morte

Às vezes, há razões mais do que válidas para ir embora logo após o sexo.



Uma equipe de cientistas chineses descobriu que as aranhas orb-weaver machos, ou aranha-tecelã-orbital, se afastam de suas companheiras com uma aceleração de 20 G's para evitar serem mortas e comidas pelas fêmeas.



O mecanismo, descrito pela primeira vez nesta segunda-feira (25) na revista Current Biology, diz que o primeiro par de pernas das aranhas é imediatamente lançado em uma ação de catapulta em frações de segundo.



O principal autor do artigo, Shichang Zhang, da Universidade Hubei em Wuhan, disse à AFP que estava "emocionado" com a descoberta, que exigiu câmeras de alta velocidade e alta resolução para detectar.



Zhang e seus colegas estudavam a seleção sexual nesta espécie de aranha, a "Philoponella prominens", que vive em grupos comunitários de até 300 indivíduos.



Dos 155 acasalamentos bem-sucedidos, eles descobriram que 152 terminaram com o macho catapultado e, portanto, como sobrevivente do encontro.



Os machos podem acasalar com a mesma fêmea até seis vezes saltando, subindo de volta em uma "teia de segurança" de seda, acasalando novamente e saltando novamente.



Os três machos que não catapultaram, a fêmea rapidamente capturou, matou e comeu.



Outros 30 machos, que foram impedidos de catapultar por uma escova fina colocada nas costas, tiveram o mesmo destino, levando os pesquisadores a concluir que a catapulta é essencial para prevenir o canibalismo sexual.



As aranhas machos que escaparam registraram algumas estatísticas impressionantes: a velocidade máxima média atingida foi de 65 centímetros por segundo, com uma aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado. Isso equivale a 20 G's, ou 20 vezes a aceleração sentida durante a queda livre.



Enquanto voam pelo ar, os machos giram a cerca de 175 rotações por segundo.



Zhang acredita que as fêmeas consideram a aptidão sexual dos machos pela sua capacidade de fugir.



"Por meio da catapulta, um macho pode escapar do canibalismo sexual das fêmeas, e uma fêmea pode escolher machos de alta qualidade, porque o desempenho cinético pode ser diretamente correlacionado com a aptidão masculina", disse ele.



Mesmo que já tenham acasalado, as fêmeas discriminam o esperma dos machos que passaram no teste, explicou Zhang.



Trabalhos futuros podem confirmar se existe uma correlação entre a catapulta masculina e o sucesso reprodutivo, disse Zhang.