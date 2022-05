Bolshoi de Moscou retira espetáculos de diretores críticos à invasão da Ucrânia

(foto: FredTour)

O teatro Bolshoi de Moscou anunciou a retirada de dois diretores que abandonaram a Rússia e expressaram publicamente sua oposição à ofensiva na Ucrânia do seu calendário de espetáculos previsto para maio.Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira (2/5) no Telegram, o respeitado teatro anunciou que o ballet "Nureyev" de Kirill Serebrennikov e a ópera "Don Pasquale" de Timoféi Kuliabin seriam substituídas nas seis apresentações previstas durante os feriados de maio.As razões desta mudança não foram expressas. O Bolshoi, perguntado pela AFP, não fez comentários.Diretor e cineasta respeitado, Kirill Serebrennikov está em Berlim. No final de abril, afirmou à AFP ter deixado recentemente sua Rússia natal por uma questão de "consciência" e havia criticado duramente a ofensiva russa na Ucrânia.Conhecido por seu apoio às pessoas LGBTQIA+, o artista foi condenado em 2020 por desvio de fundos a três anos de prisão com suspensão condicional da pena e proibido de abandonar o país.Seu ballet sobre Rudolf Nureyev, um bem-sucedido bailarino que fugiu da URSS para a Europa, foi substituído por "Spartacus", uma peça sobre guerra. No começo de abril, o teatro havia apresentado este histórico ballet em apoio à operação militar russa na Ucrânia.Timoféi Kuliabin, jovem e inovador diretor, também abandonou a Rússia e publicou várias mensagens críticas sobre o conflito nas redes sociais.Após o início da ofensiva, em 24 de fevereiro, vários grandes bailarinos do Bolshoi abandonaram o teatro.Entre eles, figuram a estrela Olga Smirnova e vários estrangeiros.O Met de Nova York pôs fim às coproduções e à turnê no exterior do Boslhoi, acontecimento anual muito esperado.