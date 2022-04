Bolshoi apresentará balé 'heroico' em apoio a ação militar russa na Ucrânia

O Teatro Bolshoi de Moscou anunciou nesta sexta-feira (1) que um balé "heroico" será apresentado no sábado em apoio à ação militar russa na Ucrânia e a verba obtida com o espetáculo será destinada às famílias dos soldados russos mortos nesta ofensiva iniciada no fim de fevereiro.



"O balé Spartacus, de Aram Khachaturian, será apresentado em 2 de abril de 2022 no palco histórico do Bolshoi", informou o teatro em um comunicado.



"O Bolshoi remeterá a renda obtida com este espetáculo lendário, encenado por Yuri Grigorovitch, às famílias dos soldados mortos durante a operação militar russa na Ucrânia", acrescentou.



Segundo a nota, o espetáculo vai marcar o início de uma ampla campanha beneficente de "Cortinas Abertas", lançada pelo ministério russo da Cultura para apoiar "aqueles que ajudam nosso exército", bem como para dar assistência às pessoas evacuadas da região do Donbass (leste da Ucrânia).



No âmbito desta campanha, vários teatros russos vão apresentar espetáculos para organizações juvenis, de caridade, de ex-combatentes, assim como para os moradores das repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, acrescentou o comunicado.



A estreia do balé que glorifica as proezas de Spartacus, líder de uma revolta de escravos contra o Império romano, ocorreu em dezembro de 1956 no palco do Teatro da Ópera e Balé de Leningrado (atual Teatro Mariinski de São Petersburgo), com coreografia de Leonid Jacobson.



Yuri Grigorovitch apresentou sua versão de Spartacus no Bolshoi em 1968.



"Para nós, Spartacus não trata apenas de coragem e bravura, mas também de uma surpreendente força interior da liberdade", explicou o Bolshoi no comunicado.



"Não trata de 'ações da vida romana', mas é um balé heroico masculino", ressaltou.



O regente de orquestra russo Tugan Sokhiev anunciou no começo de março ter deixado a função de diretor musical do Teatro Bolshoi de Moscou e da Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse, alegando pressões para se posicionar sobre os eventos na Ucrânia.



Artistas, esportistas e celebridades russas se encontram em uma situação delicada desde o início da operação russa no país vizinho, em 24 de fevereiro.



Cobrados a declarar seu patriotismo ou a permanecer em silêncio na Rússia, eles são, ao contrário, pressionados nos países ocidentais a se distanciarem publicamente da operação militar e do regime russo.