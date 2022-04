Justiça turca libera dois jornalistas da Bloomberg sem acusações

Acusados de tentarem sabotar a economia da Turquia após publicarem uma matéria sobre o colapso da moeda nacional, dois jornalistas turcos da agência de notícias Bloomberg foram soltos nesta sexta-feira (29), sem acusações - informou a imprensa local.



Kerim Karakaya e Fercan Yalinkilic foram acusados "por atentado contra a estabilidade econômica da Turquia", após uma ação apresentada pela Agência de Regulação e Vigilância do Setor Bancário (BDDK).



Um tribunal de Istambul retirou as acusações contra eles, considerando que "nenhum elemento legal" comprovava esse crime, segundo a agência de notícias turca DHA.



A matéria em questão foi publicada em agosto de 2018, quando a libra turca estava afundando em relação ao dólar, em meio a uma crise diplomática com os Estados Unidos.



Em junho de 2019, um promotor turco solicitou até cinco anos de prisão para os jornalistas.



Várias ONGs denunciam, com frequência, a erosão da liberdade de imprensa na Turquia. O país aparece em 153º lugar, de um total de 180 países, no ranking de liberdade de imprensa de 2021 divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras.