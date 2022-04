Acidente da EgyptAir pode ter começado com cigarro na cabine do piloto (relatório)

O acidente aéreo da EgyptAir em 2016, que causou a morte de 66 pessoas no Mediterrâneo, pode ter sido causado por um incêndio na cabine do piloto devido a um cigarro, apontam conclusões de especialistas franceses reveladas nesta quarta-feira.



Segundo um documento de 134 páginas consultado pelo jornal italiano "Il Corriere della Sera" e enviado à Justiça da França, o incêndio a bordo pode ter sido provocado pela conjunção de dois fatores: vazamento na máscara de oxigênio do copiloto e combustão de um cigarro fumado pelo piloto ou co-piloto.



O voo MS804 da EgyptAir desapareceu repentinamente dos radares em 19 de maio de 2016, durante a rota entre Cairo e Paris, causando a morte de todos os ocupantes. O ministro da aviação do Egito atribuiu inicialmente o acidente a um ataque terrorista, mas a agência de segurança aérea francesa informou que a aeronave enviou mensagens automáticas de fogo na cabine antes de perder o contato.



As caixas-pretas da aeronave corroboraram a hipótese dos especialistas franceses, segundo o jornal italiano.



