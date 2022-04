Rússia 'disposta a cooperar' com a ONU para ajudar os civis na Ucrânia

A Rússia está "disposta a cooperar" com a ONU para "aliviar" a população civil na Ucrânia, onde Moscou promoveu uma ofensiva militar, afirmou o chefe da diplomacia russa Serguei Lavrov nesta terça-feira (26).



"Nosso objetivo principal é proteger a população civil. Estamos dispostos a cooperar com nossos colegas da ONU para aliviar o sofrimento da população civil", disse Lavrov em uma coletiva de imprensa com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em Moscou.



Guterres pediu nesta terça-feira à Ucrânia e à Rússia para trabalhar de forma coordenada com a ONU para possibilitar a abertura de corredores humanitários na Ucrânia.



"Propus a criação de um grupo de contato que reúna Rússia, Ucrânia e Nações Unidas para buscar as possibilidades de abertura de corredores humanitários", declarou Guterres na coletiva de imprensa.



"É urgente" criar esses corredores de retirada de civis "realmente seguros e eficazes", acrescentou.



Guterres mencionou especificamente a situação dos civis ainda presos no complexo metalúrgico de Azovstal em Mariupol (sudeste), atacada pelo exército russo.



A ONU está "disposta a mobilizar plenamente seus recursos humanos e logísticos para ajudar a salvar vidas em Mariupol", afirmou.