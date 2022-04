Comissário europeu diz que Twitter deverá 'se adaptar' às regras da UE

A rede social Twitter, que está em processo de compra pelo empresário Elon Musk, "terá que se adaptar totalmente às regras europeias", independente das orientações do novo acionista em matéria de liberdade de expressão, declarou nesta terça-feira o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.



"Quem quer que sejam os novos acionistas, o Twitter agora terá que se adaptar totalmente às regras europeias", declarou Breton à AFP.



Breton mencionou especialmente o novo regulamento sobre serviços digitais, o Digital Services Act (DSA), concluído no sábado pelos legisladores da UE e que obrigará as grandes plataformas a combater melhor os conteúdos ilegais.



"Seja sobre assédio online, venda de produtos defeituosos, pornografia infantil ou apelos a atos terroristas, o Twitter terá que se adaptar às nossas regulamentações europeias, que não existem nos Estados Unidos", acrescentou o comissário europeu.



Breton preparou esta nova legislação europeia com a comissária da Concorrência, Margrethe Vestager.



Elon Musk prometeu mais liberdade no Twitter, provocando um animado debate sobre o futuro da rede social.



Alguns se preocupam com uma plataforma que pode se tornar mais tóxica. Musk, no entanto, reconheceu que existem limites impostos por lei.