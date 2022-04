Papa volta a cancelar suas atividades por problema em joelho

(foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Francisco, de 85 anos, cancelou pelo segunda vez em menos de uma semana suas atividades planejadas devido a dores no joelho, anunciou o Vaticano."Devido a dores no joelho e por recomendação médica, o papa Francisco suspendeu as atividades programadas para hoje, incluindo sua participação no Conselho dos Cardeais", anunciou o serviço de imprensa da Santa Sé.Na sexta-feira passada, o pontífice, que em várias ocasiões nos últimos dias deixou transparecer a dor que sente, cancelou seus compromissos para se submeter a exames médicos.Francisco, que iniciou seu décimo ano de pontificado em março, sofre de dores "agudas" no joelho direito, que recentemente o impediu de participar de alguns eventos e presidir algumas celebrações.Ele também tem dores no quadril que o fazem mancar e em julho de 2021 passou por uma cirurgia no cólon.