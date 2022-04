A presidente da Moldávia convocou nesta terça-feira (26) o Conselho de Segurança Nacional após uma série de explosões na região separatista pró-Rússia da Transnístria.



A presidente Maia Sandu "vai comandar uma reunião do Conselho Supremo da Segurança Nacional" e depois concederá uma entrevista coletiva, para falar sobre as explosões que atingiram uma estação de rádio e uma sede ministerial, informou a presidência.



O anúncio acontece no momento em que a Moldávia teme ser arrastada para o conflito que afeta a vizinha Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro.