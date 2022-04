Confinamentos na China pressionam preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, devido ao temor de que um eventual confinamento em massa na China contra o novo surto de Covid-19 em Xangai e Pequim represente um golpe na demanda de energia.



A ideia de que os fechamentos possam impedir os deslocamentos e limitem a atividade industrial fez o barril do Brent para entrega em junho cair 4,06%, fechando a 102,32 dólares. O barril do WTI teve baixa de 3,45%, a 98,54 dólares.



O especialista Bob Yawger, da Mizuho USA, destacou que a demanda chinesa por petróleo bruto já caiu 1,2 milhão de barris por dia devido às restrições sanitárias em Xangai. "Esse número pode aumentar. Há toneladas de motivos para acreditar nisso, porque a situação em Xangai não parece estar melhorando rapidamente", acrescentou.



