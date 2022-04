BCE pede regulamentação mundial das criptomoedas

O Banco Central Europeu (BCE) pediu, nesta segunda-feira (25), a regulação dos criptoativos, cuja dinâmica é de tal magnitude que o tamanho do mercado agora é maior do que o dos empréstimos hipotecários que causaram a última crise financeira.



"Devemos lançar esforços coordenados globalmente para trazer criptoativos para a arena regulatória", disse Fabio Panetta, membro do conselho do BCE, em discurso em Nova York.



O Banco da Inglaterra (BoE) estimou em março que a regulamentação das criptomoedas deveria aumentar para evitar que o crescimento desse setor se torne um risco sistêmico.



A crescente demanda por ativos digitais e pagamentos instantâneos produziu um ecossistema de criadores de criptomoedas e muitos intermediários.



Em torno do bitcoin, a mais famosa das criptomoedas, o tamanho do mercado de criptoativos "é agora maior do que o arriscado mercado de empréstimos hipotecários" quando "a crise financeira global (de 2008) foi desencadeada, com um valor de 1,3 trilhão de dólares", salientou Panetta.



Esses ativos "geram instabilidade e insegurança", disse o banqueiro italiano.



Por isso, "devemos garantir que (esses ativos) estejam sujeitos a padrões de acordo com os aplicados ao sistema financeiro", diz Panetta.



Para isso, os reguladores no mundo todo devem "se mover mais rápido" para garantir que os criptoativos "não desencadeiem um frenesi de risco anárquico", sinônimo de "bolha".