Esposa de Assange pede para governo britânico bloquear extradição do marido para os EUA

Stella Assange, esposa do fundador do WikiLeaks Julian Assange, pediu, neste sábado (23), para o governo britânico não assinar o decreto de extradição do marido para os Estados Unidos, considerando que o destino dele depende agora de uma "decisão política" que "terá repercussões para toda Europa".



"Temos quatro semanas para transmitir nossas observações a Priti Patel, secretária de Estado para Assuntos Internos, antes de que ela tome sua decisão", apontou a esposa de Assange em entrevista à AFP, ao lado de uma manifestação de apoio ao seu marido em Bruxelas.



"Se assina o decreto podemos apelar sobre as questões centrais que ainda não foram objeto de apelação, como a liberdade de imprensa ou a motivação política dos juízes", acrescentou.



"Se trata de um problema europeu, onde está em jogo o coração dos valores democráticos. O que se decidir terá repercussões para todo o mundo, para os jornalistas, em toda Europa", insistiu.



Acrescentou que se abre "uma janela" para sensibilizar a opinião pública e fazer valer em Londres "argumentos políticos".