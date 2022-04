Chefe da ONU viajará à Rússia e Ucrânia na semana que vem

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, viajará para a Rússia na próxima semana, onde será recebido por Vladimir Putin, e depois visitará Kiev para reunir-se com o presidente Volodimir Zelensky, anunciou o órgão nesta sexta-feira (22).



"Na terça-feira, 26 de abril, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, chegará a Moscou para conversar com o chanceler russo, Serguei Lavrov. Ele também será recebido pelo presidente Vladimir Putin", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



A ONU confirmou mais tarde a visita, que será o primeiro encontro entre Guterres e Putin desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, que deixou milhares de mortos e mais de 12 milhões de deslocados e exilados.



Depois de Moscou, o secretário-geral visitará a Ucrânia, onde "se encontrará com o ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, e será recebido por Volodimir Zelensky em 28 de abril", informou a ONU em comunicado.



Guterres também espera se reunir com equipes da agência da ONU no terreno "para discutir o aumento da ajuda humanitária aos ucranianos", acrescentou.



Na terça-feira, Guterres enviou cartas aos presidentes Putin e Zelensky com pedidos para ser recebido em Moscou e Kiev. Mais cedo naquele dia, ele havia pedido aos dois lados uma "pausa humanitária" de quatro dias durante a Páscoa ortodoxa.



A ONU está claramente alheia a esta crise desde que Moscou enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro passado. O órgão teve apenas uma conversa por telefone com Zelensky em 26 de fevereiro desde então.



Putin não falou por telefone com Guterres, nem teve qualquer contato com o secretário-geral da ONU desde que ele alegou que a Rússia violou a Carta da ONU ao enviar tropas para a Ucrânia.