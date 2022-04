Incêndio em instituto militar na Rússia deixa seis mortos

Seis pessoas morreram em um incêndio que destruiu um instituto de pesquisa militar em Tver, nesta quinta-feira (21), a 160 quilômetros de Moscou - informaram fontes oficiais.



A televisão russa exibiu imagens de uma espessa fumaça preta que subia do imponente prédio amarelo e marrom de quatro andares do Instituto Central de Pesquisas das Forças Aeroespaciais da Rússia.



Segundo testemunhas citadas pela televisão, vários funcionários do instituto pularam das janelas dos andares superiores para escapar das chamas.



Em um comunicado, o governo da região de Tver disse que seis pessoas morreram, e 21 ficaram feridas neste episódio.



De acordo com as primeiras informações, o incêndio pode sido causado por um curto na antiga fiação elétrica do prédio, afirmou a agência estatal de notícias TASS.



Segundo o Ministério da Defesa, o instituto incendiado é especializado em pesquisas ligadas à defesa aeroespacial e ao desenvolvimento de novos sistemas antiaéreos.



Na Rússia, são frequentes incêndios letais provocados pelo mau estado das instalações elétricas, ou pelo descumprimento das normas de segurança.