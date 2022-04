Corredor de retirada de civis de Mariupol 'não funcionou', segundo Ucrânia

O corredor para retirar civis da cidade sitiada de Mariupol "não funcionou", afirmou nesta quarta-feira (20) a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, que acusou as tropas russas de violar o cessar-fogo e bloquear os veículos.



"Infelizmente, o corredor humanitário de Mariupol não funcionou hoje como havíamos previsto", disse Vereschuck. Nesta manhã, ela anunciou um acordo "preliminar" com a Rússia para estabelecer um corredor humanitário pela primeira vez desde sábado nessa cidade portuária do sudeste da Ucrânia.



"Devido à falta de controle sobre seu próprio exército no terreno, os ocupantes não puderam garantir um cessar-fogo adequado", apontou Vereschuck.



"Além disso, pela desorganização e negligência, não foram capazes de proporcionar um transporte rápido de pessoas até o ponto onde dezenas de nossos ônibus e ambulâncias estavam esperando", acrescentou.



Nenhum corredor de evacuação foi criado na Ucrânia desde sábado devido à falta de acordo com os russos, que intensificaram seus ataques no leste nos últimos dias.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão fornecendo avaliações às autoridades ucranianas sobre a possibilidade de estabelecer corredores humanitários, mas que é uma "decisão difícil" de tomar.



"Houve acordos sobre corredores humanitários estabelecidos anteriormente que fracassaram porque a segurança foi violada pelas forças russas", disse.