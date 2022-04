FBI acusa hackers ligados à Coreia do Norte de roubar US$ 620 milhões em criptomoedas

Um grupo de hackers vinculados à Coreia do Norte foi responsável pelo roubo de 620 milhões de dólares em criptomoedas em um ataque em março contra jogadores do videogame Axie Infinity, informaram as autoridades americanas nesta quinta-feira (15).



"Graças à nossa investigação, confirmamos que o Grupo Lazarus e APT38, atores on-line associados com a Coreia do Norte, são responsáveis pelo roubo", informou o FBI em um comunicado.



No fim de março, a Ronin Network, uma rede vinculada à criptomoeda Ethereum especializada em games, informou que um ataque dirigido à sua blockchain gerou 173.600 ethers e 25,5 milhões de dólares em moeda estável, um ativo digital atrelado ao dólar americano.



No Axie Infinity, os jogadores participam de batalhas e recebem recompensas que podem trocar por criptomoedas ou dinheiro vivo.



Para jogar, eles precisam comprar no mínimo três Axies, que são NFT (tokens não fungíveis), que são armazenados em um blockchain ou livro de contabilidade digital inalterável.



Quem possuir Axies pode comprar, vender ou alugá-los a outros jogadores. Os proprietários também podem "criá-los" para produzir novos Axies com mais valor.



O interesse mundial pelas criptomoedas disparou juntamente com sua valorização, mas o dinheiro que representam também se tornou um alvo atraente para ladrões astutos.