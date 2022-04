Ucrânia afirma que dois pilotos capturados pela Rússia desde março foram libertados

Dois pilotos ucranianos capturados pelo exército russo desde 8 de março no leste de Kiev foram libertados, anunciou o Ministério da Defesa ucraniano nesta quinta-feira (14), sem especificar as condições de sua rendição.



Ivan Pepeliachko e Aleksiy Chij, dois pilotos da Força Aérea ucraniana "estão seguros e recebendo o tratamento médico de que precisam", anunciou o Ministério da Defesa da Ucrânia em comunicado via Telegram.



Os dois pilotos "foram capturados em 8 de março perto da cidade de Novaya Basan", 80 quilômetros a leste de Kiev, disse o ministério.



As autoridades ucranianas indicaram que "foram transferidos várias vezes e que finalmente foram levados para um local de detenção provisória, perto da cidade de Kursk", a 100 quilômetros da fronteira russo-ucraniana.



"Eles estavam em uma cela com outros oito oficiais ucranianos", disse o ministério. Um dos dois pilotos disse no comunicado que os militares russos "os forçaram a gravar vídeos de propaganda".



"Se recusássemos, os russos ameaçavam deixar de cuidar de nossos companheiros", disse ele.



Na tarde de terça-feira, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky propôs "trocar" o empresário russo Viktor Medvedshuk, um empresário próximo ao presidente russo Vladimir Putin, que foi recentemente detido na Ucrânia, por ucranianos presos na Rússia. Na quarta-feira, o Kremlin descartou essa proposta.