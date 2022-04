Biden falou com Zelensky de ajuda americana à Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, ligou para seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (13) para atualizá-lo sobre o "apoio contínuo dos Estados Unidos" ao seu país, informou a Casa Branca.



O presidente ucraniano, por sua vez, disse no Twitter que "falaram sobre um novo plano de ajuda militar e potencialmente econômica", mas também sobre os "crimes de guerra" cometidos em seu país e as sanções tomadas pelo Ocidente contra a Rússia.



A conversa durou quase uma hora e aconteceu quando, segundo o Pentágono, os Estados Unidos estão prestes a anunciar uma entrega massiva de novos equipamentos militares.



A imprensa americana afirma tratar-se de equipamento militar pesado, que os Estados Unidos até agora se recusaram a entregar à Ucrânia, com um valor total de centenas de milhões de dólares.



Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia a maior parte da ajuda militar internacional recebida por Kiev e agora querem reabastecer os estoques de armas e antecipar pedidos.



O montante total do auxílio concedido ascendeu a 2,4 bilhões de dólares.



De acordo com uma lista publicada na semana passada pela Casa Branca, os Estados Unidos até agora forneceram ou prometeram à Ucrânia 1.400 sistemas antiaéreos Stinger, 5.000 mísseis antitanque Javelin, 7.000 outras armas antitanque, centenas de drones kamikaze Switchblade, 7.000 fuzis de assalto, 50 milhões de balas e munições, 45.000 lotes de coletes e capacetes à prova de balas, foguetes guiados a laser, drones Puma, radares antiartilharia e antidrones, veículos blindados leves, sistemas de comunicação segura e proteção antiminas.