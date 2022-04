Wall Street, que começou o dia no azul, fechou em baixa nesta terça-feira, após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, antes do início da temporada de resultados trimestrais das empresas.



O Dow Jones caiu 0,26%, a 34.220,36 pontos, e o Nasdaq, 0,30%, a 13.371,57 unidades. O S&P; 500 teve queda de 0,34%, a 4.397,45 pontos.



Para Kathy Lien, da BK Asset Management, os mercados se interessaram no começo do dia por "uma inflação subjacente (ndr: excluindo preços voláteis da energia e dos alimentos), considerada benigna, e depois se concentraram no fato de que o Federal Reserve deixou claro que irá aumentar severamente os juros no próximo mês".