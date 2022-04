França congelou mais de US$ 25 bilhões em ativos russos

A França congelou até o momento US$ 25,6 bilhões (23,7 bilhões de euros) em ativos russos em seu território como parte das sanções impostas pela invasão da Ucrânia, informou o Ministério da Economia e Finanças nesta terça-feira (12).



Esta lista atualizada inclui 22,8 bilhões de euros do Banco Central da Rússia em contas francesas, confirmando um artigo do jornal Le Parisien. Além disso, há outros 178 milhões de euros de diversos ativos bancários, detalhou o ministério.



A França também apreendeu quatro cargueiros e quatro iates avaliados em mais de 125,2 milhões de euros, seis helicópteros avaliados em 60 milhões de euros e obras de arte no valor de 7 milhões de euros.



Também bloqueou imóveis por um valor de aquisição de 573,6 milhões de euros.



Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia no final de fevereiro, os países ocidentais adotaram vários pacotes de sanções econômicas contra o país e sua elite política e econômica.