O que se sabe sobre ataque no metrô de Nova York

Policial nas proximidades da estação onde ocorreram os disparos, no Brooklyn, Nova York (foto: Reuters)

A polícia em Nova York está investigando um ataque que deixou mais de 20 pessoas feridas numa estação de metrô no Brooklyn. Dez desses feridos foram alvejados com armas de fogo.

Cinco das vítimas estão em estado grave.

Os disparos foram feitos dentro de um vagão de trem por um suspeito que usava um macacão verde de construção e uma máscara de gás. Ele abriu um cânister (uma lata que solta vapor) antes de disparar os tiros.

O trem chegava à estação da rua 36, em Sunset Park, por volta das 8h30 local desta terça-feira (9h30 no horário de Brasília).





Imagens compartilhadas nas mídias sociais mostram pessoas feridas dentro da estação cheia de fumaça (foto: Reuters)

Bombeiros foram acionados porque havia fumaça no metrô. Ao chegarem no local, encontraram as vítimas feridas.

O autor dos tiros ainda não foi preso. Ele foi descrito pela polícia de Nova York como um homem negro, de 1,65m e porte físico forte.

Procurado

A polícia da cidade de Nova York identificou "uma pessoa de interesse" após o tiroteio. As autoridades disseram que buscam por Frank R James, de 62 anos.

Segundo a polícia, o homem alugou uma van que pode estar relacionada ao ataque. A chave do veículo foi encontrada na cena do crime no metrô.

"Estamos procurando determinar se ele tem alguma conexão com o caso do metrô", disse o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), James Essig.

O NYPD pediu para que "qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro" ligue para a polícia.

Em entrevista coletiva no começo da tarde, a polícia de Nova York informou que não está investigando o incidente como um ato de terrorismo, mas que ainda não sabe a motivação.

"Um indivíduo vestiu uma máscara de gás e abriu fogo atingindo várias pessoas no metrô e na plataforma", disse Keechant Sewell, comissário de polícia da cidade de Nova York.

Fotos do local mostram passageiros ensanguentados caídos no chão da estação.





Bombeiros foram inicialmente acionados por conta da fumaça no metrô. (foto: EPA)

Uma testemunha identificada como Claire disse ao diário New York Post que perdeu a conta de quantos tiros foram disparados.

Outra testemunha, Sam Carcamo, disse à agência AP que "havia fumaça e sangue e pessoas gritando". Ele diz que uma grande quantidade de fumaça saiu do trem quando as portas se abriram.

A imprensa local diz que, segundo forças de segurança, muitos artefatos, incluindo explosivos não detonados, foram encontrados na estação.

A governadora de Nova York, Kathy Hochu, lamentou o episódio. "Essa insanidade que está tomando conta de nossa cidade tem que parar", disse ela após o ataque. "Chega de tiroteios em massa. Chega de perturbar vidas."

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!