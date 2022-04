Os candidatos de direita, ambientalista, socialista e comunista, derrotados neste domingo (10) no primeiro turno das eleições presidenciais, pediram votos no atual presidente, Emmanuel Macron, para impedir a vitória da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.



Esses quatro candidatos representam cerca de 15% dos votos no primeiro turno, segundo estimativas. A direitista Valérie Pécresse, que, ao contrário dos outros três candidatos, evitou fazer um pedido de voto aos apoiadores de seu partido Los Republicanos, disse que votaria em Macron porque o projeto de Le Pen levaria o país "à discórdia, à impotência e à falência".