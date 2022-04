Canadá aprova grande projeto petrolífero 'offshore' no Atlântico

O governo do Canadá, quarto produtor mundial de petróleo, aprovou a construção de um controverso projeto petrolífero de grande porte no oceano Atlântico, anunciou o ministro canadense de Meio Ambiente, Steven Guilbeault, nesta quarta-feira (6).



O chamado Bay du Nord prevê explorar uma jazida de petróleo de mais de um quilômetro de profundidade a 500 km da costa de Terranova. A extração de petróleo está prevista para começar em 2028.



"O projeto Bay du Nord pode seguir a diante, sujeito a algumas condições ambientais rigorosas nunca impostas, incluindo o requisito histórico de que um projeto de petróleo e gás seja neutro quanto a emissão de carbono até 2050", disse Guilbeault, um ex-ativista do clima.



Segundo a avaliação, é improvável que o projeto cause efeitos ambientais adversos significativos, acrescentou o ministro.



O projeto gerou tantas dúvidas que a decisão sobre sua aprovação foi adiada duas vezes nos últimos meses.



Esta será a quinta plataforma petrolífera deste tipo no Canadá e permitirá extrair cerca de 300 milhões de barris de petróleo em 30 anos, segundo a empresa que o construirá.



O primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, tem sido alvo de críticas dos ecologistas nos últimos anos por suas decisões relacionadas ao setor petroleiro, especialmente por ter nacionalizado um oleoduto em 2018.



