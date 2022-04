Ucrânia acusa Rússia de 'tratamento desumano' a prisioneiros de guerra

Os soldados ucranianos capturados pelo exército russo e recentemente libertados denunciaram "tratamentos desumanos" durante seu cativeiro, declarou nesta segunda-feira (4) Liudmila Denisova, responsável pelos direitos humanos do Parlamento ucraniano.



"Os soldados ucranianos relataram o tratamento desumano que receberam da Rússia", disse no Facebook, citando intimidação física.



"Foram mantidos em um campo, em uma vala, em uma garagem. Sempre levavam um deles espancado com a coronha de um fuzil", disse Denisova.



Referindo-se aos marinheiros capturados nos primeiros dias da invasão na Ilha das Serpentes, no Mar Negro, Denisova afirmou que foram "mantidos em um acampamento com barracas em um clima de 20 graus abaixo de zero, o que congelou muitos dos rapazes". Além disso, um cão corria solto pelo acampamento.



Em 24 de março, Ucrânia e Rússia reconheceram a troca de prisioneiros.



Uma delas consistiu na libertação de 19 marinheiros ucranianos da Ilha das Serpentes em troca de onze marinheiros civis resgatados de uma embarcação russa que afundou perto de Odessa (sul).



A outra envolveu dez militares de cada país.