Polícia investiga desaparecimento de adolescente brasileiro em Londres

A família não vê o garoto há dez dias (foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Metropolitana de Londres está investigando o desaparecimento de um adolescente brasileiro de 15 anos que não é visto pela família e amigos há quase dez dias.

Segundo a polícia, Yuri Gomes Távora foi visto pela última vez no dia 25 de março, às 14:45 (horário de Londres), ao sair da escola na região de Ruislip, noroeste de Londres.

Ele estava usando o uniforme escolar- uma camisa branca com blazer, sapato e casaco pretos.

Segundo a família, Yuri foi agredido em uma briga na escola no dia anterior ao desaparecimento.

A polícia disse que há uma investigação em curso e pediu para que pessoas com informações sobre o caso entrem em contato pelo número 101, citando a referência 22MIS010069.

A mãe de Yuri, a pastora Simone Gomes, reportou o sumiço do filho à polícia no próprio dia 25 de março e vem divulgando apelos nas redes sociais por informações sobre o menino.

As publicações da mãe, com fotos do menino, foram repostadas centenas de vezes, principalmente em grupos de brasileiros que moram em Londres. Mas a família diz que, até agora, não recebeu notícias de Yuri.

"Meu maior desejo é correr e te abraçar, e dizer: seja bem-vindo novamente. Volte filho. Deixe ele voltar. Me devolva meu filho", escreveu Simone Gomes no sábado (2), na sua conta de Instagram.

Yuri mora há cinco anos na Inglaterra

Yuri, a irmã mais velha dele e os pais se mudaram do Brasil para a Inglaterra há cinco anos, segundo o jornalista Álvaro Petrus, que é amigo da família e foi designado por Simone para falar em nome dela sobre o caso.

"A família é unida, viajam juntos e fazem muitas atividades em família. Eles frequentam a mesma igreja que eu, e a Simone, mãe do Yuri, é pastora lá", disse Petrus à BBC News Brasil "Ela não dorme há dias, está muito angustiada. A comunidade da igreja está unida, tentando ajudar como pode."

De acordo com Petrus, Yuri é, na família, quem melhor fala inglês, já que chegou à Inglaterra aos 10 anos. Mesmo assim, teria sido alvo de piadas há alguns anos na escola por falar com sotaque. "O Yuri fala o idioma. Ele chegou muito novo, então a integração foi boa. Teve desafio na adaptação por causa do sotaque, mas nada que fuja demais do recorrente", disse.

"Ele é um rapaz muito na dele, quietinho, fala baixo, sossegado. Quando ele conhece a pessoa, se solta um pouco mais, se abre, brinca." Um dos talentos do adolescente é desenhar. E há um tempo atrás ele integrava um grupo de jovens que ajudava com filmagens e transmissões de cultos e eventos da igreja evangélica que a família frequenta.

Um dos desenhos compartilhados pela família com a BBC News Brasil foi feito por Yuri para a mãe quando ela precisou ser internada no hospital para um tratamento. Ele desenhou uma rosa e escreveu "te amo".





Desenhos feitos por Yuri e compartilhados por sua família (foto: Arquivo Pessoal)

Neste domingo (3), Simone Gomes usou as redes sociais para agradecer pelo apoio que tem recebido nas buscas pelo filho. "O que me deixa feliz em meio a essa tempestade é saber como um povo, sem se conhecer, se une em prol de fazer uma oração por uma vida que nunca nem viu. Mesmo passando essa dor, eu sinto paz ao ver que várias pessoas estão tirando tempo, esquecendo suas lutas diárias e orando por minha família", escreveu.

"Hoje só quero agradecer a Deus por me sustentar, e às pessoas conhecidas e não conhecidas que estão me envolvendo com tanto amor. Obrigada. Filho, estamos te esperando."

