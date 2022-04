Trudeau diz que Rússia deve ser responsabilizada por 'assassinatos de civis'

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse neste domingo (3) que a Rússia deve ser responsabilizada pelos assassinatos "atrozes" de civis na cidade ucraniana de Bucha.



"Condenamos veementemente o assassinato de civis na Ucrânia, continuamos comprometidos em responsabilizar o regime russo", tuitou Trudeau.



"Os responsáveis por esses ataques hediondos e terríveis serão levados à justiça", acrescentou.



A Ucrânia e os países ocidentais acusaram as tropas russas de crimes de guerra no domingo após a descoberta de uma vala comum e civis "executados" em Bucha, uma cidade perto de Kiev.



Os corpos enterrados de 57 pessoas foram encontrados atrás de uma igreja no centro da cidade, de acordo com o chefe de resgate local Serhiy Kaplychniy, que mostrou à AFP o buraco onde os corpos estavam.



No sábado, repórteres da AFP viram os corpos de pelo menos 22 pessoas em trajes civis em uma rua de Bucha, uma delas com as mãos amarradas nas costas.