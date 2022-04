As autoridades do Sri Lanka anunciaram neste sábado um toque de recolher de 36 horas para tentar conter os protestos violentos que abalam o país, motivados pela grave situação econômica que provoca escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos.



O toque de recolher entrará em vigor no sábado à noite e prosseguirá até a manhã de segunda-feira, informou a polícia. As autoridades do Sri Lanka mobilizaram tropas armadas com amplos poderes para deter suspeitos, poucas horas depois de o presidente ter declarado estado de emergência após o aumento das manifestações contra seu governo.