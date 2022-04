Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda milita...

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda milita...

Will Smith renuncia à Academia de Hollywood após tapa durante cerimônia do Oscar

Will Smith renuncia à Academia de Hollywood após tapa durante cerimônia do Oscar