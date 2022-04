Imprensa americana diz que porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, deixará o cargo

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, estaria prestes a deixar seu cargo para trabalhar no canal de televisão MSNBC, anunciaram nesta sexta-feira o site Axios, o canal CNN e o New York Times.



A Casa Branca recusou-se a comentar as intenções da "secretária de imprensa", ausente da sala de reuniões durante vários dias devido a um teste positivo de covid-19.



Segundo Axios, primeiro veículo a revelar a informação, Jen Psaki, de 43 anos, está em negociações com a MSNBC, canal progressista que já recrutou a ex-porta-voz da vice-presidente Kamala Harris, Symone Sanders.



Segundo a CNN, Psaki permanecerá no cargo até o popular "Jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca", que acontecerá em 30 de abril, depois que duas edições foram canceladas devido à pandemia.



A atual porta-voz presidencial havia divulgado na primavera de 2021 que pretendia manter essa posição extremamente exposta por cerca de mais um ano, explicando que queria passar mais tempo com seus dois filhos pequenos.



Depois de ocupar vários cargos no governo durante os dois mandatos de Barack Obama, Psaki ingressou na CNN em 2017 como comentarista política.



Então, em novembro de 2020, fez parte da chamada equipe de "transição", responsável por preparar a chegada de Joe Biden à Casa Branca.