Presidente do Parlamento Europeu viaja a Kiev

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, anunciou na noite desta quinta-feira no Twitter que estava "a caminho de Kiev", capital da Ucrânia.



A presidente maltesa da câmara europeia, eleita em 18 de janeiro, não deu detalhes da viagem, que será a primeira de uma autoridade do alto escalão de uma instituição europeia à capital ucraniana desde o começo da invasão, em 24 de fevereiro. Antes, três primeiros-ministros de países-membros viajaram à Kiev, em 15 de março, para manifestar solidariedade à Ucrânia.



A Rússia anunciou ontem a proibição de entrada em seu território dos dirigentes europeus e da maioria dos eurodeputados, em resposta às sanções decretadas contra Moscou, embora não tenha divulgado uma lista detalhada das pessoas afetadas.