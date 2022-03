As forças russas começaram a se retirar da central nuclear de Chernobyl, da qual haviam assumido o controle no primeiro dia da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, anunciou a agência nuclear ucraniana nesta quinta-feira.



As tropas que ocupam o local partiram "em duas colunas em direção à fronteira" entre a Ucrânia e Belarus, informou a Energoatom no Telegram, acrescentando que há apenas um "pequeno número" de soldados russos no local.