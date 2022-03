Primeiro-ministro armênio anuncia reunião com o presidente do Azerbaijão

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, anunciou que que vai se reunir com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na próxima semana, na Bélgica, em meio a novas tensões pela disputada região de Nagorno Karabakh.



"Planejo me reunir em 6 de abril em Bruxelas com (...) o presidente do Azerbaijão", disse Pashinyan em uma reunião do seu gabinete.



Ele acrescentou que espera "chegar a acordos sobre todas as questões para iniciar conversações de paz" com Baku.



"A Armênia, novamente, declara que está pronta para assinar um acordo de paz com o Azerbaijão e iniciar as negociações sem demora", afirmou Pashinyan.



Yerevan e Baku expressaram, recentemente, disposição de iniciar negociações sobre um "amplo acordo de paz", após o início de um conflito há algumas semanas na região de Nagorno Karabakh.



Os países vizinhos travaram em 2020 uma guerra pelo enclave azeri de população armênia.