Maioria das bolsas europeias fecham em baixa, à espera de definições sobre a Ucrânia

A maioria das bolsas europeias recuaram, nesta quarta-feira (30), cedendo uma parte de suas fortes altas de ontem, à espera de definições sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.



O índice Dax de Frankfurt retrocedeu 1,45%, o CAC 40, de Paris, 0,74% e o IBEX 35, de Madri, 0,96%.



O FTSE MIB, de Milão, terminou com uma queda marginal de 0,03%, enquanto que o FTSE 100, de Londres, ganhou 0,55% sustentado pelos valores do petróleo.



Em Nova Iorque, às 13:00 (horário de Brasíia), o índice Dow Jones perdia 0,17% e a Nasdaq operava com baixas de 0,58%.



"A evolução dos acontecimentos geopolíticos pesa sobre as operações de risco", indicaram os analistas da Wells Fargo, recordando que os "Estados Unidos e seus aliados estão céticos a respeito do compromisso da Rússia de reduzir sua atividade militar próximo à Kiev", anunciado após as negociações de paz, na terça-feira (29), na Turquia.



EURONEXT