Criatura 'alienígena' é encontrada em praia na Austrália

Um morador da Austrália, Alex Tan, viralizou nas redes sociais depois de postar um vídeo de uma criatura "alienígena", como chamou o australiano. Enquanto caminhava pela praia, Alex encontrou o animal, sem vida, e postou como tentativa de descobrir de que espécie se tratava.

No vídeo, compartilhado em seu perfil pessoal no Instagram, ele conta que estava caminhando pela manhã, como de costume, em uma praia de Queensland, na Austrália, e tropeçou em algo "estranho". Ao olhar, percebeu que se tratava de uma criatura com uma cabeça parecida com a de um réptil, uma longa cauda, mas o corpo e as mãos de um mamífero.