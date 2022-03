Inundações no mundo custaram 82 bilhões de dólares em 2021, afirma resseguradora suíça

As inundações causaram danos de 82 bilhões de dólares a nível mundial no ano de 2021, anunciou, nesta quarta-feira, a resseguradora Swiss Re, que advertiu sobre as importantes lacunas na cobertura desse fenômeno extremo que pode aumentar com a mudança climática.



As enchentes na Alemanha e em seus países vizinhos na Europa, em julho, provocaram sozinhas mais de 40 bilhões de dólares de perdas econômicas, dos quais 13 bilhões foram cobertas pelas seguradoras, indicou a Swiss Re em um comunicado sobre os custos dos acidentes e das catástrofes naturais em 2021.



Trata-se do desastre natural mais caro registrado na Europa, afirmou o grupo que atua como seguradora das seguradoras.



Com a mudança climática e a crescente urbanização, o instituto de investigações da Swiss Re estima que as perdas econômicas pelas inundações vão aumentar.



"Somente no ano de 2021, assistimos a mais de 50 inundações graves no mundo", disse Martin Bertogg, diretor do departamento de Perigos e Catástrofes na Swiss Re.



O ano passado foi marcado por inundações devastadoras na China, Índia, Filipinas e Estados Unidos, entre outros países.



Dos 82 bilhões de dólares em danos de 2021, pouco mais de US$ 20 bilhões foram cobertos pelas seguradoras, o que demonstra que há "importantes lacunas em matéria de proteção dos riscos de inundação", destaca o grupo no comunicado.



As carências em matéria de proteção contra as inundações preocupam, em particular, a Ásia, onde somente 7% das perdas econômicas foram cobertas por uma seguradora, contra 34% na Europa.



SWISS RE AG