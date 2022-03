Londres doará 286 milhões de libras mais para ajudar a população afegã

O Reino Unido prometeu 286 milhões de libras (375 milhões de dólares) adicionais para o Afeganistão, antes de uma conferência de doadores organizada com a ONU na quinta-feira para arrecadar mais de 4 bilhões de dólares.



"Este novo financiamento será distribuído através dos parceiros da ONU e ONGs de confiança. Nenhum financiamento irá diretamente aos talibãs", assegurou a ministra britânica de Relações Exteriores, Liz Truss, em um comunicado.



O Reino Unido, que tinha doado 286 milhões de libras ao Afeganistão no ano fiscal 2021-2022, renovou sua contribuição.



Segundo a chefe da diplomacia britânica, esta ajuda serviu a mais de 60 hospitais, fornecendo atenção médica a mais de 300.000 pessoas, permitido que quase 4,5 milhões recebam ajuda alimentar emergência através do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e ajudado a 6,1 milhões de pessoas graças ao fundo monetário da ONU para o Afeganistão.



Durante a conferência de quinta-feira, Truss se comprometerá a pôr a educação das crianças no centro da resposta britânica e instará os talibãs a revogar sua decisão de impedir que estas frequentem o ensino médio, anunciou em um comunicado.



A ONU informou em janeiro que precisa 4,4 bilhões de dólares dos países doadores para financiar as necessidades humanitárias no Afeganistão este ano, a maior quantidade já solicitada para um único país.



Segundo Londres, as Nações Unidas calculam que 10 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no Afeganistão.