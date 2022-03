Militares matam onze ex-rebeldes das Farc na fronteira da Colômbia com o Peru

Pelo menos onze rebeldes dissidentes do pacto de paz que desarmou a guerrilha das Farc foram mortos durante operações militares na fronteira da Colômbia com o Peru, anunciou o Exército nesta terça-feira (29).



"Onze supostos membros" da Segunda Marquetalia foram mortos durante operações em Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo (sul), informou o Exército a jornalistas.



Comandada pelo ex-número dois das Farc, Iván Márquez, a organização é uma das facções rebeldes que pegaram em armas após o acordo de paz de 2016.



Soldados do Exército, da Aeronáutica e do Ministério Público participaram da ação. Quatro outros guerrilheiros "feridos nos combates" foram presos.



O general Alberto Rodríguez explicou que os alvejados estavam seguindo ordens do pseudônimo "Bruno", líder encarregado de "receber a pasta-base de coca", um dos componentes da cocaína, "para comercializá-la" naquela região do país.



Putumayo, na fronteira com o Peru e o Equador, é uma das regiões com mais cultivos do maior exportador de drogas do mundo.



Os dissidentes disputam as receitas do narcotráfico e de outras economias ilegais com o ELN, a última guerrilha reconhecida na Colômbia.



Após deixar o processo de paz, no qual atuou como líder negociador, Márquez fundou a Segunda Marquetalia na companhia de ex-líderes das Farc.



Pelo menos dois deles foram mortos recentemente na Venezuela por disputas relacionadas a drogas, segundo Bogotá.



Segundo as autoridades colombianas, Márquez se refugia no país petrolífero com a proteção do presidente Nicolás Maduro, que nega essas alegações.



A ONG Indepaz calcula que os dissidentes tenham cerca de 2.500 homens e mulheres sem comando unificado, embora apontem um enfraquecimento de sua estrutura devido aos constantes embates contra o ELN.



O governo colombiano do conservador Iván Duque respondeu com fogo aos guerrilheiros que não assinaram a paz.



Em fevereiro, uma ação militar resultou na morte de 23 integrantes dos grupos dissidentes que atuam em Arauca, na fronteira com a Venezuela.