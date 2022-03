Negociador da UE se reúne com funcionários dos EUA após visitar Irã por acordo nuclear

O funcionário da União Europeia (UE), que coordena o diálogo sobre o programa nuclear iraniano, se encontra nesta terça-feira (29) em Washington para se reunir com funcionários americanos após visitar Teerã.



Durante sua visita de dois dias, Enrique Mora se reunirá com o enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Rob Malley, assim como o alto funcionário da Casa Branca para o Oriente Médio, Brett McGurk e a diplomata número três do Departamento de Estado, Victoria Nuland.



Na quarta-feira, participará da primeira sessão de diálogo de alto nível entre Estados Unidos e a UE sobre a guerra desencadeada após a invasão russa na Ucrânia.



Mora chegou a Washington após se reunir no domingo com funcionários iranianos em Teerã para fechar a brecha existente nas prolongadas negociações para salvar o acordo de 2015 sobre o plano nuclear do Irã.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse no fim de semana que um acordo pode ser alcançado "em questão de dias", mas na segunda-feira moderou seu otimismo depois que surgiram novos obstáculos.



O chamado Plano de Ação Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action) alivia as sanções ao Irã em troca da redução de seu programa nuclear, para garantir que não desenvolverá armas nucleares, algo que Teerã sempre negou querer fazer.



O acordo desmoronou em 2018 quando o então presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos e voltou a impor sanções contra o Irã, afetando sua economia.



Em resposta, o Irã começou a descumprir a maioria dos compromissos incluídos no acordo.



Assim que chegou à Casa Branca em 2021, o presidente Joe Biden prometeu atenuar as sanções em troca de restaurar os mecanismos de controle previstos no pacto.



Os dois Estados desenvolveram negociações indiretas em Viena durante quase um ano e, embora tenham superado algumas divergências, ainda restam assuntos para resolver.



Entre as pendências está a exigência de Teerã de que os Estados Unidos retirem seus Guardas Revolucionários Islâmicos da lista de entidades terroristas. Washington rejeita essa proposta.