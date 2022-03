Governo etíope declara 'trégua humanitária indefinida'

O governo etíope declarou nesta quinta-feira(24) uma "trégua humanitária indefinida" em seu conflito com os rebeldes do Tigré para permitir "o fluxo de ajuda humanitária" na região norte do país, afirmou um comunicado.



A trégua é "efetiva imediatamente", disse o governo, explicando sua decisão pela "necessidade de tomar medidas extraordinárias para salvar vidas e reduzir o sofrimento humano".



No entanto, "o compromisso assumido pelo governo etíope só pode ter o efeito desejado de melhorar a situação humanitária se a outra parte fizer o mesmo", declarou o governo, que exortou os rebeldes a "abster-se de qualquer outro ato de agressão e retirar-se das áreas que ocupam nas regiões vizinhas do Tigré".



Forças pró-governo e rebeldes estão em confronto no norte da Etiópia desde novembro de 2020, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou o Exército para destituir autoridades da região, então governada pela Frente Popular de Libertação do Tigré (TPLF).



As tropas rebeldes do TPLF foram rapidamente derrotadas. No entanto, em 2021 elas retomaram o controle e se espalharam para as regiões vizinhas de Amhara e Afar.



Os quase 17 meses de conflito provocaram uma grave crise humanitária no norte da Etiópia, onde mais de nove milhões de pessoas precisam de ajuda, segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM).