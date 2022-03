Reino Unido anuncia novas sanções contra pessoas e empresas da Rússia

O governo do reino Unido anunciou nesta quinta-feira uma nova série de sanções contra 59 pessoas e empresas russas e seis bielorrussas, devido à invasão da Ucrânia.



Entre as empresas afetadas estão a gigante russa dos diamantes Alrosa e o grupo privado de serviços militares Wagner.



Entre as personalidades atingidas pelas novas sanções estão o fundador do Tinkoff Bank, Oleg Tinkov; o CEO do maior banco russo, o Sberbank, Guerman Gref; e Polina Kovaleva, filha da suposta amante do ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



Na semana passada, o governo britânico já havia ampliado as sanções contra a Rússia, que agora afetam 935 indivíduos e 70 empresas. Também adotou tarifas punitivas contra produtos como a vodca e a proibiu a exportação de produtos de luxo.



