NFT do mandado de prisão contra Mandela será leiloado na África do Sul

Uma reprodução digital "NFT" do único mandado de prisão contra o herói da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, encontrado e conservado, será leiloado no sábado na Cidade do Cabo, anunciou a empresa sul-africana Momin.



"Uma versão digital do mandado de prisão original de 1961 contra Nelson Mandela foi especialmente elaborada e estará à venda 61 anos após sua emissão", disse a plataforma de leilões online em comunicado nesta quarta-feira (23).



"NFTs" são certificados de autenticidade e propriedade baseados na tecnologia "blockchain", sistema considerado inviolável que também autentica a transações de criptomoedas.



O primeiro presidente negro sul-africano foi preso em 5 de agosto de 1962, no leste do país. Clandestino, liderou a luta armada do Congresso Nacional Africano (ANC).



O documento original, agora amarelado e com as bordas puídas, está escrito em inglês e africâner, língua colonial derivada do holandês.



Ele é mantido nos arquivos da fazenda de Liliesleaf em Joanesburgo, que receberá o dinheiro da venda.



Este local simbólico da luta contra o apartheid - transformado em museu e onde Nelson Mandela viveu clandestinamente, disfarçado de jardineiro e motorista - fechou as suas portas em setembro de 2021 devido a dificuldades financeiras.



Tecnicamente, trata-se de um pedido da Promotoria a um juiz, que tem autoridade exclusiva, para emitir um mandado de prisão contra Nelson Mandela. Vários pedidos semelhantes teriam sido assinados pelo poder Judiciário.



"Acredita-se que este é o tipo de documento que foi usado para prender Mandela", explicou Nicholas Wolpe, diretor da Fundação Lilieslief, à AFP, lembrando que é a única cópia conhecida até o momento.