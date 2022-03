Uma caixa-preta do Boeing 737-800 que caiu na China com 132 pessoas a bordo foi recuperada, anunciou nesta quarta-feira Administração da Aviação Civil da China (CAAC).



"Uma caixa-preta do voo da MU5735 da China Eastern Airlines foi encontrada em 23 de março", afirmou Liu Lusong, porta-voz da CAAC. O avião viajava entre Kunming (sudoeste) e Cantão (sul).