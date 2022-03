A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou nesta terça-feira (22) em sua conta no Twitter ter testado positivo para a covid-19, mas que o presidente americano, Joe Biden, testou negativo.



"Ontem tive duas reuniões respeitando o distanciamento com o presidente e não se considera um caso de contato", ressaltou, às vésperas do embarque de Biden para a Europa, onde participará de cúpulas da Otan e da União Europeia sobre a invasão russa da Ucrânia, além de uma visita à Polônia.